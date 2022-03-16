Прямой эфир

Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны

16 марта 2022 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Защищать Беларусь наши военнослужащие будут только на своей территории. Об этом 16 марта заявил глава Администрации Президента на встрече в 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, на которую также пригласили жителей деревни Заслоново Лепельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны-1

Игорь Сергеенко акцентировал внимание на складывающейся обстановке вокруг наших границ. Ни один белорусский солдат не участвует в специальной операции в Украине – подчеркнул он.

Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:
Сегодня очень много дезинформации льется потоком. Последняя информация о том, что наши солдаты воюют в российской военной форме на территории Украины. Буквально на прошлой неделе фейк украинских СМИ о том, что ракеты российских самолетов упали и там, и на нашей территории. И когда на простых таких примерах доводишь и рассказываешь людям информацию, наверное, появляется больше уверенности. Нужно доносить реальную правду, а реальная правда состоит в том, как сказал наш глава государства, что наши военнослужащие будут защищать свою родину, если потребуется, на территории своей страны.

Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны-7

Во время оживленной беседы также были затронуты темы принятия на референдуме обновленной Конституции, социально-экономического развития региона. Местные жители озвучили и свои волнующие вопросы. В частности, открытие магазина одной из популярных сетей, перенос амбулатории поближе к центру поселка.

Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны-10

Лариса Шестакова, жительница деревни Заслоново:
Достаточно много сделано и раньше, за последние годы сколько всего сделано в нашем населенном пункте. Я как женщина хочу сказать, чего стоит только одна станция обезжелезивания. Я думаю, что все женщины меня поймут. И по благоустройству. Сделаны и дороги, и тротуарные дорожки, непосредственно к нашему дошкольному учреждению новая тротуарная дорожка.

Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны-13

Главе Администрации также продемонстрировали бытовые условия военнослужащих. Игорь Сергеенко ознакомился и с социальной инфраструктурой Заслоново. В частности, посетил школу. Прошлой осенью там провели капитальный ремонт. Учреждение обновилось не только снаружи.

# Международная политика # общество # Игорь Сергеенко # Лариса Шестакова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 млн – столько человек уничтожили каратели. Генпрокурор поделился результатами работы по делу о геноциде
16 марта 2022 12:39

3 млн – столько человек уничтожили каратели. Генпрокурор поделился результатами работы по делу о геноциде

Александр Лукашенко пообщался с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
16 марта 2022 10:25

Александр Лукашенко пообщался с избранным президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов
16 марта 2022 09:54

Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов