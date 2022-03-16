Сергеенко: реальная правда в том, что наши военнослужащие будут защищать свою родину на территории своей страны

Новости Беларуси. Защищать Беларусь наши военнослужащие будут только на своей территории. Об этом 16 марта заявил глава Администрации Президента на встрече в 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, на которую также пригласили жителей деревни Заслоново Лепельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко акцентировал внимание на складывающейся обстановке вокруг наших границ. Ни один белорусский солдат не участвует в специальной операции в Украине – подчеркнул он.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:

Сегодня очень много дезинформации льется потоком. Последняя информация о том, что наши солдаты воюют в российской военной форме на территории Украины. Буквально на прошлой неделе фейк украинских СМИ о том, что ракеты российских самолетов упали и там, и на нашей территории. И когда на простых таких примерах доводишь и рассказываешь людям информацию, наверное, появляется больше уверенности. Нужно доносить реальную правду, а реальная правда состоит в том, как сказал наш глава государства, что наши военнослужащие будут защищать свою родину, если потребуется, на территории своей страны.

Во время оживленной беседы также были затронуты темы принятия на референдуме обновленной Конституции, социально-экономического развития региона. Местные жители озвучили и свои волнующие вопросы. В частности, открытие магазина одной из популярных сетей, перенос амбулатории поближе к центру поселка.

Лариса Шестакова, жительница деревни Заслоново:

Достаточно много сделано и раньше, за последние годы сколько всего сделано в нашем населенном пункте. Я как женщина хочу сказать, чего стоит только одна станция обезжелезивания. Я думаю, что все женщины меня поймут. И по благоустройству. Сделаны и дороги, и тротуарные дорожки, непосредственно к нашему дошкольному учреждению новая тротуарная дорожка.