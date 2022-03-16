Эйфелева башня стала выше на шесть метров

Новости Франции. Эйфелева башня выросла на 6 метров. Все из-за того, что на нее прикреплена новая цифровая радиоантенна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Эйфелева башня выросла на 6 метров. Все из-за того, что на нее прикреплена новая цифровая радиоантенна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всемирно известный памятник архитектуры, появившийся в конце XIX века, теперь имеет высоту 330 метров. Новый аксессуар для нее доставили на вертолете.
Творение Гюстава Эйфеля используется для широковещательных передач более 100 лет, при этом высота ее вершины неоднократно менялась по мере замены устаревших антенн.