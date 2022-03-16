Эйфелева башня стала выше на шесть метров

Новости Франции. Эйфелева башня выросла на 6 метров. Все из-за того, что на нее прикреплена новая цифровая радиоантенна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирно известный памятник архитектуры, появившийся в конце XIX века, теперь имеет высоту 330 метров. Новый аксессуар для нее доставили на вертолете.