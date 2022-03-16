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Эйфелева башня стала выше на шесть метров

16 марта 2022 09:08
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Новости Франции. Эйфелева башня выросла на 6 метров. Все из-за того, что на нее прикреплена новая цифровая радиоантенна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эйфелева башня стала выше на шесть метров-1

Всемирно известный памятник архитектуры, появившийся в конце XIX века, теперь имеет высоту 330 метров. Новый аксессуар для нее доставили на вертолете.

Эйфелева башня стала выше на шесть метров-3

Творение Гюстава Эйфеля используется для широковещательных передач более 100 лет, при этом высота ее вершины неоднократно менялась по мере замены устаревших антенн.

# Достопримечательности

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