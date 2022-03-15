Кривошеев о ликвидации белорусских наемников-легионеров: «Они “воспитывались” на территории Украины для заброса в Беларусь»

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

К сожалению, такие радикалы неофашисты есть и в белорусском обществе. Они «воспитывались» на территории Украины. Их первой целью был заброс в Беларусь (мы это видели в 2020 году) с оружием, взрывчаткой, чтобы вести террористическую активность против лидеров общественного мнения для того, чтобы сорвать проведение президентских выборов, а после и референдума. Но, как мы знаем, ничего у них не получилось. С этой целью их вербовали и накачивали необандеровской пропагандой – чтобы они предоставляли угрозу для любого государства, которое «обижает» Украину. Даже в польско-прибалтийских СМИ, пока они окончательно не перешли в режим 100-процентной пропаганды, русофобии, белорусофобии, даже в них появлялись материалы, как эти отморозки проникали в Польшу, страны Балтики.

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