Люди живут почти в средневековых условиях, спят на бетонном полу. Что происходит в Нагорном Карабахе?

На этот момент Карабах все еще остается зоной боевых действий. Под обстрелом уже город Степанакерт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поступают сообщения о применении тяжелой артиллерии и авиации, а также реактивных систем залпового огня. При этом обе противоборствующие стороны продолжают взаимно обвинять друг друга в эскалации конфликта. Едва ли не каждый час поступают данные о новых погибших и раненых. Жители ищут укрытие в подвалах домов, а мировое сообщество снова и снова призывает стороны прекратить насилие и сесть за стол переговоров.

Оглушительный вой сирен, звуки бомбежки и грохот рушащихся зданий. Ровно неделю назад в Нагорный Карабах снова пришла война. На фоне когда-то мирного неба теперь поднимаются столбы дыма от разорвавшихся снарядов. В один момент местные жители потеряли все, что с таким трудом строили и создавали. Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице Этот мужчина вглядывается в окна полуразрушенного дома, надеясь не увидеть в них пострадавших соседей. Буквально минуту назад этот район подвергся массированной атаке.

Мы ужинали в гостиной и смотрели телевизор, когда прогремел взрыв. Я ничего не понял. Мы не пострадали. Пытаюсь понять, кто из соседей остался, а кто успел выбежать. Там дверь закрыта – не могу понять, соседка дома или нет. Теперь сигнал тревоги звучит в Степанакерте каждые полчаса. Услышав его, немногочисленные прохожие бросаются к подземным бункерам, пути к которым обозначены специальными табличками.

Многие предпочитают вовсе не покидать убежище. Здесь женщины и дети, собрав все самое необходимое, живут почти в средневековых условиях. Но спать на бетонном полу – это не самое страшное, главное – живы. Жива пока и надежда, что прятаться больше не придется. «Когда будет конец всему этому? Я не знаю». Жители Нагорного Карабаха рассказывают, как прячутся в подземных бункерах

Мы уже привыкли к этой войне, но надеемся, что это все когда-то закончится. Жизнь в Степанакерте и других городах Карабаха перевернулась с ног на голову. Закрыты магазины, школы, административные здания. Связи практически нет. Люди, уставшие от постоянного страха, спешно собирают вещи и уезжают, пока такая возможность еще есть. В основном это женщины и дети.

– В село. Там сын у меня в Арцах, дети в Ереване. Пакуем вещи, что осталось, забираем в село. Потом увидим.

– А где ваша квартира была в доме?

– Вот, прямо в квартиру попало. А мужчины уходят на фронт. В Нагорном Карабахе военное положение и полная мобилизация. Из запаса уже призвали всех офицеров, прапорщиков и рядовых.

На линии соприкосновения полномасштабная война. Армения и Азербайджан вспомнили о давнем конфликте и пустили в ход танки, тяжелую артиллерию, вертолеты и беспилотники, обозначив на карте мира еще одну горячую точку. Страны обвиняют друг друга в обстрелах и провоцировании насилия. Каждый день стороны заявляют об уничтожении десятков единиц тяжелой техники и захвате стратегических объектов противника. Только вот за военными рапортами в реальности – сотни человеческих жизней.

Число погибших и пострадавших продолжает расти в геометрической прогрессии. Больницы круглосуточно принимают пациентов: военных, гражданских, детей.

В Армении и Азербайджане также объявлено военное положение. Всех мужчин, способных держать в руках оружие, отправляют к линии соприкосновения. В городах добровольцы выстраиваются в очереди у пунктов сдачи крови. Ее за эти дни пролилось немало. Под ударом не только солдаты, но и те, кто приехал оказать моральную и гуманитарную помощь населению, а также журналисты. Российская певица Юлия Чичерина рассказала об обстреле. Юлия Чичерина, певица (Россия):

Я видела огромную дырку в мосту. Потом еще там что-то летало над самим населенным пунктом. Прятаться особо было негде. Из машин нас повыгоняли, чтобы они не взорвались. Я спряталась под навесом какой-то закрытой торговой лавочки.

Пока Армения и Азербайджан говорят на языке артиллерийских залпов, мировые лидеры и главы международных организаций всеми возможными способами призывают стороны одуматься и перенести жаркие баталии с фронта за стол переговоров. С такой инициативой выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Совета Европы, представители ЕСПЧ, ОБСЕ.

В числе сторонников деэскалации и Беларусь. Наша страна одной из первых призвала Ереван и Баку остановить кровопролитие, предложив оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога. Совместное заявление сформировали и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В документе подчеркивается, что потери человеческих жизней и последствия конфликта для гражданского населения неприемлемы. Военно-политический аналитик о ситуации в Нагорном Карабахе: «Обстановка довольно сложная» Однако совместные заявления лидеров мировых держав в Баку и Ереване за грохотом орудий вряд ли слышат. МИД Армении сделал заявление о готовности сесть за стол переговоров, правда, подчеркнув, что страна продолжит давать ответ противнику.

Анна Нагдалян, пресс-секретарь МИД Армении:

Эта агрессия против Нагорного Карабаха должна быть немедленно прекращена. Армения остается приверженной мирному урегулированию конфликта. Хотя эта агрессия против Нагорного Карабаха будет и дальше получать наш решительный ответ, мы готовы взаимодействовать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в целях восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 годов. А лидер Азербайджана поставил конкретные условия для начала диалога.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

У нас только одно условие: армянские Вооруженные Силы должны немедленно и обязательно покинуть наши земли в полном составе. Если правительство Армении выполнит это условие, боевые действия и кровопролитие прекратятся, мир установится в регионе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Периодически конфликт обострялся, на линии соприкосновения вспыхивали бои, однако в последние годы в регионе установился хрупкий мир. Сохранение статус-кво во многом устраивало противоборствующие стороны. До 27 сентября.

Яков Кедми, общественный деятель (Израиль):

Почему это произошло? Это произошло прежде всего потому, что все, что происходит в Армении последние 15 лет, – это попытка переориентировать Армению как внутренне, так и внешне. Это привело к ослаблению армянского государства. Как бы они не говорили, основная сила Армении была в том, что за ней стояла Россия. Второе. А какова сегодня армянская армия? Когда была война, она была сильнее азербайджанской. А вот что американские инструкторы, генералы и все те, кто сегодня руководят армянской армией – чему они научись в Соединенных Штатах, до чего они довели армянскую армию? Пусть скажут спасибо американцам, пусть скажут спасибо всем тем, кто выходил на демонстрации со своими лозунгами. Они ослабили это государство.

Так кто или что стоит за новым обострением ситуации? Говоря о причинах конфликта, ряд экспертов отсылают к недавним событиям в Армении, которая несколько лет назад столкнулась с таким же протестным течением, как и Беларусь. Все это привело тогда к смене политического курса в закавказской республике. Такую мысль в эфире российского телевидения озвучил на днях Ильхам Алиев. Эксперты всего мира обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе. К чему они призывают?