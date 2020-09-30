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Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице

30 сентября 2020 09:42
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Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице-1

Об этом по итогам состоявшихся закрытых консультаций сообщил председатель Совета Безопасности. Также Абду Абарри подчеркнул, что в случае необходимости ООН готова провести встречу с участием представителей обеих противоборствующих сторон, чтобы помочь им прийти к взаимопониманию.

Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице-4

Тем временем ситуация в зоне эскалации продолжает накаляться. Армения и Азербайджан ввели военное положение. Ежедневно страны заявляют о росте числа погибших и пострадавших, в том числе среди гражданского населения.

Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице-7

Мы вывели детей, чтобы они могли спрятаться или сбежать, но это нам не удалось. Один из членов моей семьи, моя девятилетняя дочь, была убита артиллерией или сброшенной бомбой. Мой маленький мальчик серьезно ранен, моя жена в больнице, она тоже ранена.

Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице-10

Я проснулся в 06:30 утра и увидел, как нашу деревню обстреливают. Я велел старшему сыну собрать детей, одеть их и уйти. Нас отвезли прямо из села в детскую больницу. С тех пор, как у нас появился дом, прошел всего лишь год. Мы еще даже до конца не обжились. Наш дом, наша земля и вода здесь.

Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице-13

О готовности отправить в Нагорный Карабах своих представителей, как только представится возможность, заявили в ОБСЕ. Накануне организация провела специальное заседание Постоянного совета для обсуждения ситуации в зоне конфликта. В ходе встречи представители стран – сопредседателей Минской группы подтвердили призыв ко всем сторонам конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования ситуации.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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