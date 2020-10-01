Эксперты всего мира обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе. К чему они призывают?

К событиям в Нагорном Карабахе прикованы взгляды всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранные эксперты наконец-то отвлеклись от ситуации в нашей стране. На фоне самой настоящей войны, так называемые «социально-политические кризисы» и марши белорусов по выходным уже не кажутся такими важными мировому сообществу.
Вместе с тем, опытные политики и аналитики прекрасно понимают, что раскачивание внутренней ситуации со временем неизбежно приводит к вооруженному противостоянию. Такую мысль в эфире российского телевидения озвучил на днях Ильхам Алиев.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
Сегодня в Армении существует режим Сороса. Переворот, который не удался в Беларуси, удался два года назад в Ереване. Сегодня руководитель Армении в лице Пашиняна – это ставленник Сороса. Это человек, который сделал очень много обещаний, и который не может их выполнить. По существу, страна находится в кризисе. Таким образом, ему нужен был внешний фактор, какая-то «заваруха», если можно так сказать, чтобы отвлечь внимание населения, что ему и удалось.
Тут как тут со своими советами активные лидеры Европейских стран. Например, Эммануэль Макрон успел обсудить происходящее с Владимиром Путиным. Вообще, президент Франции, кажется, чаще своих коллег комментирует любые кризисные ситуации, что примечательно, только те, что за пределами вверенной ему страны.
Впрочем, призывы сесть за стол переговоров (а с таким выступили Макрон, Путин и Трамп) лишними не будут, вот только и реализованными – вряд ли. Совместные заявления лидеров мировых держав в Баку и Ереване вряд ли слышат – настолько сильный грохот орудий и накал эмоций. Масла в огонь подливает противоречивая информация о сирийских наемниках, якобы воюющих в интересах той или иной стороны. Сбитые самолеты и вертолеты. Вот только за всеми этими эффектными кадрами, к сожалению, жизни самых обычных людей.
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