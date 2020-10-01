Эксперты всего мира обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе. К чему они призывают?

К событиям в Нагорном Карабахе прикованы взгляды всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранные эксперты наконец-то отвлеклись от ситуации в нашей стране. На фоне самой настоящей войны, так называемые «социально-политические кризисы» и марши белорусов по выходным уже не кажутся такими важными мировому сообществу.

Вместе с тем, опытные политики и аналитики прекрасно понимают, что раскачивание внутренней ситуации со временем неизбежно приводит к вооруженному противостоянию. Такую мысль в эфире российского телевидения озвучил на днях Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Сегодня в Армении существует режим Сороса. Переворот, который не удался в Беларуси, удался два года назад в Ереване. Сегодня руководитель Армении в лице Пашиняна – это ставленник Сороса. Это человек, который сделал очень много обещаний, и который не может их выполнить. По существу, страна находится в кризисе. Таким образом, ему нужен был внешний фактор, какая-то «заваруха», если можно так сказать, чтобы отвлечь внимание населения, что ему и удалось.

Тут как тут со своими советами активные лидеры Европейских стран. Например, Эммануэль Макрон успел обсудить происходящее с Владимиром Путиным. Вообще, президент Франции, кажется, чаще своих коллег комментирует любые кризисные ситуации, что примечательно, только те, что за пределами вверенной ему страны.