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«Когда будет конец всему этому? Я не знаю». Жители Нагорного Карабаха рассказывают, как прячутся в подземных бункерах

03 октября 2020 22:00
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Новости мира. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной. В зоне конфликта продолжаются ожесточенные бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артиллерия, тяжелая техника и ракетные установки уносят все новые жизни. Сирена, предупреждающая об опасности, звучит каждые полчаса. Обстрелу вновь подвергся Степанакерт. Дома и объекты инфраструктуры разрушены. Постепенно город превращается в руины. Улицы опустели. Закрыты магазины и школы. Люди вынуждены укрываться в подземных бункерах. Некоторые провели здесь ни один день.

«Когда будет конец всему этому? Я не знаю». Жители Нагорного Карабаха рассказывают, как прячутся в подземных бункерах-1

Вообще-то я не могу говорить. Но все-таки, когда будет конец всему этому? Я не знаю. У нас здесь ничего не было, ни скамейки, ничего. Вот все – молодежь, ребята – собрались, помогли, и вот здесь сегодня уже седьмой день.

«Когда будет конец всему этому? Я не знаю». Жители Нагорного Карабаха рассказывают, как прячутся в подземных бункерах-4

«Когда будет конец всему этому? Я не знаю». Жители Нагорного Карабаха рассказывают, как прячутся в подземных бункерах-6

Обе стороны заявляют о серьезных человеческих потерях как среди военных, так и среди гражданского населения. Счет раненых идет на тысячи. Под обстрел попадают и журналисты, приехавшие освещать события, а также автомобили гуманитарных организаций, которые оказывают помощь населению.

«Враг атакует всех без разбора». Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?

«Когда будет конец всему этому? Я не знаю». Жители Нагорного Карабаха рассказывают, как прячутся в подземных бункерах-9

Мировое сообщество продолжает призывать участников военного конфликта остановить огонь. В числе сторонников деэскалации и Беларусь. Наша страна одной из первых призвала Армению и Азербайджан остановить кровопролитие, предложив оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога.

«Когда будет конец всему этому? Я не знаю». Жители Нагорного Карабаха рассказывают, как прячутся в подземных бункерах-12

«Когда будет конец всему этому? Я не знаю». Жители Нагорного Карабаха рассказывают, как прячутся в подземных бункерах-14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что формат «тройки» сопредседателей Минской группы должен быть сохранен, но при условии соблюдения нейтралитета входящими в нее странами. Накануне о готовности начать диалог с Баку заявил Ереван.

Кто или что стоит за конфликтом в Нагорном Карабахе? Говоря о причинах конфликта, ряд экспертов отсылает к недавним событиям в Армении, которая несколько лет назад столкнулась с таким же протестным течением, как и Беларусь. Все это привело тогда к смене политического курса в закавказской республике.  

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Ольга Шерснёва # Ильхам Алиев # Фотофакт

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