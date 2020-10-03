Военно-политический аналитик о ситуации в Нагорном Карабахе: «Обстановка довольно сложная»

Новости мира. Кто или что стоит за конфликтом в Нагорном Карабахе? Говоря о причинах конфликта, ряд экспертов отсылает к недавним событиям в Армении, которая несколько лет назад столкнулась с таким же протестным течением, как и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это привело тогда к смене политического курса в закавказской республике.
Александр Тиханский, военно-политический аналитик:
В конце 2019 – начале 2020 года очень активно шли переговоры на минской площадке ОБСЕ, как раз по улаживанию конфликта Нагорного Карабаха, и уже виделись результаты.
Что там по этим переговорам и соглашениям, которые должны были подписать Ереван – Баку, вот эти районы, которые в 1994 году, помимо Нагорного Карабаха, были взяты Нагорным Карабахом как зона безопасности. Семь районов Азербайджана, довольно большая территория. И мало того, территория, которая находилась между Нагорным Карабахом и Арменией, тоже была взята под контроль Нагорного Карабаха, для связи с Арменией.
Так вот, по этим соглашениям уже должны были выходить на то, что эти районы возвращаются Азербайджану, а по Нагорному Карабаху идут дальнейшие переговоры, в спокойном русле и так далее. То есть налицо уже были видны такие результаты.
В данном случае правительство Пашиняна здесь взяло это все и притормозило. Это был довольно ощутимый удар по всем переговорам, по тому периоду, в течение скольких лет эти переговоры шли.
Даже и Алиев высказывался на счет правительства Пашиняна, о том, что там одни «соросята» и агенты ЦРУ. В данном случае даже не могу с ним не согласиться. Это практически все напичкано. Мало того, даже армянская армия сейчас преобладает в армянской армии, советники из Канады и США. Такая обстановка довольно сложная.
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