Лукашенко предлагает различные варианты переговоров, в том числе встречу Байдена и Путина. Присоединиться может и Зеленский

Минск в очередной раз делает шаг навстречу миру. Но рассматривает ли США такой сценарий в Украине – вопрос остается открытым. Пока там продолжают обсуждать не возможность урегулирования конфликта, а поставки Киеву оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 февраля наш Президент открыто на весь мир заявил о готовности в очередной раз предоставить переговорную площадку для решения украинского кризиса, пригласив лидера США в Минск. Александр Лукашенко предлагает различные варианты, в том числе встречу Байдена и Путина. При желании присоединиться может и Зеленский. Глава государства гарантировал ему безопасный коридор. На кону будущее целого государства. И очевидно, роль Вашингтона в судьбе Украины определяющая.

Однако в европейском турне Байдена пока только остановка в Варшаве. Других визитов не запланировано. В том числе не станет встречаться американский лидер и с Зеленским. Обсудить украинский вопрос глава Белого дома предпочел с польским руководством. Заявляется, что среди прочих вопросов речь пойдет о коллективных усилиях по поддержке Украины. Но если Джо Байден все-таки захочет мира, то мы готовы об этом поговорить.