В Таджикистане жертвами схода лавин стали как минимум 19 человек. Соболезнования направил Президент Беларуси

Число жертв схода лавины в Таджикистане достигло 19 человек. Поиски пострадавших продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Напомним, в результате стихии разрушено четыре жилых дома, еще 35 – частично, пострадали также и пять хозяйственных объектов. В Беларуси с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о человеческих жертвах и многочисленных разрушениях, вызванных сходом снежных лавин в разных регионах Таджикистана. Это подчеркнул в соболезновании президенту Эмомали Рахмону Александр Лукашенко. Белорусский лидер выразил надежду, что ликвидация последствий стихии и возвращение к нормальному ритму жизни в пострадавших районах произойдет как можно скорее.