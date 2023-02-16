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В Таджикистане жертвами схода лавин стали как минимум 19 человек. Соболезнования направил Президент Беларуси

16 февраля 2023 14:28
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Число жертв схода лавины в Таджикистане достигло 19 человек. Поиски пострадавших продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

В Таджикистане жертвами схода лавин стали как минимум 19 человек. Соболезнования направил Президент Беларуси-1

Напомним, в результате стихии разрушено четыре жилых дома, еще 35 – частично, пострадали также и пять хозяйственных объектов. В Беларуси с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о человеческих жертвах и многочисленных разрушениях, вызванных сходом снежных лавин в разных регионах Таджикистана. Это подчеркнул в соболезновании президенту Эмомали Рахмону Александр Лукашенко. Белорусский лидер выразил надежду, что ликвидация последствий стихии и возвращение к нормальному ритму жизни в пострадавших районах произойдет как можно скорее.

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# Природные катаклизмы # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Новости Таджикистана # Фотофакт

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