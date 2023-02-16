Растения и животные в США под угрозой. Учёные выяснили, что многие виды на грани исчезновения

Растения и животные в США под угрозой. Ведущая природоохранная организация обнаружила, что 40 % животных и 34 % растений находятся на грани исчезновения. А более трети экосистем грозит полный коллапс.
Растения и животные в США под угрозой. Ведущая природоохранная организация обнаружила, что 40 % животных и 34 % растений находятся на грани исчезновения. А более трети экосистем грозит полный коллапс.
Шон О’Брайан, глава природоохранной организации:
Когда есть среда обитания, но виды начинают вымирать, это в итоге приводит к уничтожению такого типа среды. Исчезают самые разные виды: от раков и пресноводных мидий до кактусов и венериной мухоловки.
Риган Смит, заместитель главы природоохранной организации:
Мидии играют очень важную роль в экосистемах, именно они фильтруют воду и сохраняют чистоту и динамичность рек. Рыба, которая живет в этих реках, зависит от экосистемы, которую обеспечивают мидии.
Отчет основан на данных более 1 000 ученых в США и Канаде, в нем указаны наиболее пострадавшие районы – это Калифорния, Техас и юго-восток страны. При этом источники угроз самые разные: от уничтожения среды обитания и преобразования земель до инвазивных видов, загрязнения рек и изменения климата.
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Шон О’Брайан:
Если экосистема разрушается, если реки станут грязными, если уничтожить леса, где живут лоси, то не останется мест для охоты или ловли рыбы.
Авторы отчета надеются, что их выводы заставят правительство создать больше охраняемых зон. Они считают, что на них будет легче защитить виды животных и растений, а также контролировать деятельность браконьеров.
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