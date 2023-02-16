Растения и животные в США под угрозой. Учёные выяснили, что многие виды на грани исчезновения

Растения и животные в США под угрозой. Ведущая природоохранная организация обнаружила, что 40 % животных и 34 % растений находятся на грани исчезновения. А более трети экосистем грозит полный коллапс.

Шон О’Брайан, глава природоохранной организации: Когда есть среда обитания, но виды начинают вымирать, это в итоге приводит к уничтожению такого типа среды. Исчезают самые разные виды: от раков и пресноводных мидий до кактусов и венериной мухоловки.

Риган Смит, заместитель главы природоохранной организации:

Мидии играют очень важную роль в экосистемах, именно они фильтруют воду и сохраняют чистоту и динамичность рек. Рыба, которая живет в этих реках, зависит от экосистемы, которую обеспечивают мидии.

Отчет основан на данных более 1 000 ученых в США и Канаде, в нем указаны наиболее пострадавшие районы – это Калифорния, Техас и юго-восток страны. При этом источники угроз самые разные: от уничтожения среды обитания и преобразования земель до инвазивных видов, загрязнения рек и изменения климата.

В Турции спасли собаку, которой удалось самой выбраться из-под завалов – подробности здесь.

Шон О’Брайан:

Если экосистема разрушается, если реки станут грязными, если уничтожить леса, где живут лоси, то не останется мест для охоты или ловли рыбы.