В Турции спасли собаку, которой удалось самой выбраться из-под завалов

Растения и животные в США под угрозой. Ученые выяснили, что многие виды на грани исчезновения – подробности здесь .

Внимание всего мира приковано к городам, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. Спасители не забывают и о братьях наших меньших.

В городе Хатай была замечена собака, которой удалось самой выбраться из-под завалов. У своего бывшего дома она провела несколько суток, ожидая пока из-под обломков достанут ее хозяев. Но чуда не произошло.

Осиротевшую собаку приютили у себя соседи.