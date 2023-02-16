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В Турции спасли собаку, которой удалось самой выбраться из-под завалов

16 февраля 2023 13:11
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Внимание всего мира приковано к городам, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. Спасители не забывают и о братьях наших меньших.

Растения и животные в США под угрозой. Ученые выяснили, что многие виды на грани исчезновения – подробности здесь.

В Турции спасли собаку, которой удалось самой выбраться из-под завалов-1

В городе Хатай была замечена собака, которой удалось самой выбраться из-под завалов. У своего бывшего дома она провела несколько суток, ожидая пока из-под обломков достанут ее хозяев. Но чуда не произошло.

Осиротевшую собаку приютили у себя соседи.

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