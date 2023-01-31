В Британии хотят ограничить право на забастовки

Новости Великобритании. В Британии начались протесты против ограничений права на забастовки. Соответствующий законопроект подготовлен в правительстве и в ближайшее время будет рассмотрен в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне тысячи людей, среди которых представители практически всех профсоюзов, собрались у резиденции премьера с требованием отменить это решение. Если депутаты проголосуют за него, то работникам ряда сфер, в частности медикам, железнодорожникам, пожарным и многим другим, будет запрещено участвовать в стачках или количество людей, которые смогут выйти на забастовку, будет минимальным. Профсоюзы негативно отреагировали на новый закон, назвав его недемократичным и неработоспособным, и призвали парламент отклонить его.