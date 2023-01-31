«Человек, который сломал Банк Англии». Кто такой Джордж Сорос и как он причастен к мировым революциям?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Джордж Сорос – американский финансист, инвестор и миллиардер. Создатель фонда «Открытое общество», известного как «Фонд Сороса». Настоящее имя – Дьердь Шварц. Родился 12 августа 1930 года в Будапеште. В 1947 году его семья эмигрировала в Великобританию, где Сорос окончил Лондонскую школу экономики. После вуза начал заниматься финансами. В 1973-м создал сеть инвестиционных фондов, которая проводила рискованные сделки по ценным бумагам и валютам.

В финансовой сфере Джордж Сорос наиболее известен своими валютными спекуляциями. В 1992-м финансист решил сыграть на падении фунта стерлинга, обвалив британскую валюту до ее исторического минимума. За один день ему удалось заработать 1 миллиард долларов и получить прозвище «Человек, который сломал Банк Англии». Это событие вошло в историю Великобритании как «черная среда». После этого схожую схему Сорос провернул в Юго-Восточной Азии: Малайзии, Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах. Каждый раз обрушение национальной валюты приводило к серьезному экономическому кризису в отдельно взятой стране. Однако сам Сорос лишь богател. Сороса неоднократно обвиняли в финансировании революций в разных странах мира. Сорос сыграл ключевую роль в драматическом свержении президента Слободана Милошевича через свою сеть «фондов». Занимал активную позицию в подготовке и проведении «Революции роз» в Грузии, «Тюльпановой революции» в Киргизии, «Оранжевой революции» и Евромайдана Украине. Также считается, что именно Сорос финансировал протесты в Беларуси в 2020 году. Личное состояние Сороса оценивается почти в 7 миллиардов долларов. Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

Великий аферист.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):

Здесь еще говорит о человеке, будучи подростком, находясь в оккупированном Будапеште, Дьердь Шварц, который потом стал Джорджом Соросом, принимал активное участие в отрядах СС по поимке евреев и высылке в концентрационные лагеря. Вот это по поводу морали. Мы говорим об этом, но я сейчас хочу обратить внимание даже не на это, потому что не хочу сейчас слишком далеко уходить в историю и осуждать подростка 13-14 лет, что он делал, чтобы выжить. Хотя само по себе это шокирующее. Потом уже, давая интервью, причем несколько раз, я видел одно из последних интервью ВВС, где Джордж Сорос говорил, что все нормально, что он не жалеет, что это делал, это уже был 50-60 летний человек. Мы с вами говорим о формировании политики, понятий, что за люди приходят сейчас вместе с Соросом, если бы ему дали победить. Люди с этой моралью, вот их гуру, во то, чему и как он будет их учить. Когда мы отдаем своих детей, посылаем за границу, вот что будет в конечном итоге. Эти гендерные уроки – это цветочки еще. Мы понятия не имеем, кто к нам вернется, с какими моральными и духовными ценностями. Надежда Сасс, СТВ:

А какого человека они хотят создать? Ради чего все это?