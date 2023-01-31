Мужчина с ножом напал на пассажиров метро в Брюсселе

Новости Бельгии. Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров станции брюссельского метро «Шуман», три человека получили ранения, один из них – тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел накануне вечером. Как сообщается, нападавший начал наносить удары в вагоне метро, затем пытался преследовать людей на платформе станции. Злоумышленник был оперативно задержан полицией. Как выяснилось, мужчине 30 лет, правоохранителям он уже был известен. Прокуратура исключает версию теракта. Следователи склоняются к тому, что задержанный, вероятно, имеет психические отклонения.