Падёж КРС скрыли в двух сельхозорганизациях Шарковщинского района

Ущерб превысил 300 тысяч рублей. Падеж крупного рогатого скота пытались скрыть в двух сельхозорганизациях Шарковщинского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема не новая. На необходимость ее устранение не раз обращал внимание Президент. Детально эту тему обсуждали в ходе совещания о положении дел в Витебской области. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул – за ошибки должен быть строжайший персональный спрос. Недостаточный уход, нарушение ветеринарных процедур, человеческий фактор ведет к значительным экономическим потерям. В данном случае свои недоработки пытались скрыть руководитель, зоотехники, главный ветврач и бригадиры.

Александр Макарюк, начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома:

Сотрудниками по борьбе с экономическим преступлением Витебщины выявлены факты превышения служебных полномочий в двух сельскохозяйственных организациях Шарковщинского района. Установлено, что должностное лицо во избежание депремирования и создание видимости благоприятного введения дел на предприятиях агропромышленного комплекса района давало незаконное указание подчиненным работникам на сокрытие падежа крупного рогатого скота. В отчетные документы вносили заведомо ложные сведения. Недостача составила 308 голов КРС. Сумма ущерба – более 310 тысяч рублей.

Помимо должностного лица, которое пыталось запутать статистику, его подельниками стали еще девять человек, сработавших в хозяйствах. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.