Прямой эфир

ФСБ РФ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Алтайском крае

24 ноября 2025 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ФСБ РФ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Алтайском крае-0

В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Двое местных жителей пытались заложить устройство на железнодорожную линию Алтайская – Бийск, но были ликвидированы при задержании после оказания вооруженного сопротивления.

По данным следствия, их завербовали через Telegram сотрудники террористической организации, пообещав вознаграждение.

Уголовное дело возбуждено по статьям о диверсии, посягательстве на сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

Фото: pixabay

# Международная политика # ФСБ

Другие новости рубрики

Все новости
В Таиланде эвакуировали туристов из-за наводнения
24 ноября 2025 08:04

В Таиланде эвакуировали туристов из-за наводнения

Рубио: переговоры по украинскому кризису были продуктивными, Трамп удовлетворен
24 ноября 2025 07:57

Рубио: переговоры по украинскому кризису были продуктивными, Трамп удовлетворен

Рекордсмен «Спартака» Никита Симонян скончался на 100-м году жизни
24 ноября 2025 07:47

Рекордсмен «Спартака» Никита Симонян скончался на 100-м году жизни