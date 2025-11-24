ФСБ РФ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Алтайском крае

В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Двое местных жителей пытались заложить устройство на железнодорожную линию Алтайская – Бийск, но были ликвидированы при задержании после оказания вооруженного сопротивления.

По данным следствия, их завербовали через Telegram сотрудники террористической организации, пообещав вознаграждение.

Уголовное дело возбуждено по статьям о диверсии, посягательстве на сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.

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