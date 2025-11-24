Прямой эфир

Для уборки снега в Минске задействовано более 1,5 тыс. работников ЖКХ

24 ноября 2025 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первое снежное испытание для коммунальных служб. Только в Минске к уборке дворов привлечены более 1 500 работников ЖКХ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействовано свыше 80 единиц техники, уже израсходовано 16 тонн песчано-соляной смеси. Для уборки снега в Минской области привлечено 123 единицы техники. Коммунальные службы ведут обработку улиц, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта. Обеспечивается расчистка дорог. Более 600 километров обработано реагентами.

# ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
ОДКБ и обстановка на западных рубежах – региональную безопасность обсудят в ток-шоу «По существу»
24 ноября 2025 07:58

ОДКБ и обстановка на западных рубежах – региональную безопасность обсудят в ток-шоу «По существу»

С рабочим визитом в Беларусь прибыла Ярославская делегация
24 ноября 2025 07:56

С рабочим визитом в Беларусь прибыла Ярославская делегация

В связи со сложными погодными условиями ГАИ призывает к повышенной осторожности
24 ноября 2025 07:44

В связи со сложными погодными условиями ГАИ призывает к повышенной осторожности