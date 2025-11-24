Для уборки снега в Минске задействовано более 1,5 тыс. работников ЖКХ

Первое снежное испытание для коммунальных служб. Только в Минске к уборке дворов привлечены более 1 500 работников ЖКХ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействовано свыше 80 единиц техники, уже израсходовано 16 тонн песчано-соляной смеси. Для уборки снега в Минской области привлечено 123 единицы техники. Коммунальные службы ведут обработку улиц, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта. Обеспечивается расчистка дорог. Более 600 километров обработано реагентами.