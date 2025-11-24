Якутские «моржи» поприветствовали зиму заплывом в проруби

Сохранится ли у нас зимняя погода в ноябре – еще под вопросом, но на планете немало мест, где уже лютый мороз и устойчивые минусовые температуры. Зима начинается с Якутии – утверждают организаторы ежегодного заплыва в проруби, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.