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Якутские «моржи» поприветствовали зиму заплывом в проруби

24 ноября 2025 08:35
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Сохранится ли у нас зимняя погода в ноябре – еще под вопросом, но на планете немало мест, где уже лютый мороз и устойчивые минусовые температуры. Зима начинается с Якутии – утверждают организаторы ежегодного заплыва в проруби, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Якутские «моржи» поприветствовали зиму заплывом в проруби-2

Вот такой заряд бодрости, здоровья и хорошего настроения. Температура воды в проруби круглый год держится чуть выше нуля градусов, а регулярные погружения помогают раскрывать скрытые резервы организма. Заплыв – лишь часть фестиваля, посвященного зиме, вечной мерзлоте, сибирскому холоду и северному гостеприимству.

# снег # зима

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