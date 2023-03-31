Часы за 4 млн долларов показали на выставке в Женеве

Новости Швейцарии. Водонепроницаемые, противоударные и устойчивые к воздействию электромагнитных полей. Часы за 4 миллионов долларов представили на выставке в Женеве.

Модель частично повторяет версию 70-х годов, которую до сих пор ценят и покупают коллекционеры.

Карл-Фридрих Шойфеле, соучредитель часового бренда:

Удивительно, но часовая индустрия преуспевает. Возможно, потому что люди по-прежнему хотят получать немного радости. Конечно, для некоторых часы – это инвестиция или предмет коллекционирования.

Большинство экспонатов выставки – пример изящества и тонкого дизайна. В 2023 году создатели даже отказались от доминирующего цвета – полная свобода в выборе гаммы. К тому же новые решения в производстве. Например, эти часы на 80 % сделаны из переработанного металла. В результате организаторы ожидают, что выставку посетят 30 тысяч человек.