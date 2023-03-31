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Часы за 4 млн долларов показали на выставке в Женеве

31 марта 2023 15:45
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Новости Швейцарии. Водонепроницаемые, противоударные и устойчивые к воздействию электромагнитных полей. Часы за 4 миллионов долларов представили на выставке в Женеве.

Часы за 4 млн долларов показали на выставке в Женеве-1

Модель частично повторяет версию 70-х годов, которую до сих пор ценят и покупают коллекционеры.

Часы за 4 млн долларов показали на выставке в Женеве-4

Карл-Фридрих Шойфеле, соучредитель часового бренда:
Удивительно, но часовая индустрия преуспевает. Возможно, потому что люди по-прежнему хотят получать немного радости. Конечно, для некоторых часы – это инвестиция или предмет коллекционирования.

Большинство экспонатов выставки – пример изящества и тонкого дизайна. В 2023 году создатели даже отказались от доминирующего цвета – полная свобода в выборе гаммы. К тому же новые решения в производстве. Например, эти часы на 80 % сделаны из переработанного металла. В результате организаторы ожидают, что выставку посетят 30 тысяч человек.

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# Часы # Новости Швейцарии # Фотофакт

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