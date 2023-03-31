Детёныши комодского дракона вылупились в испанском зоопарке. Посмотрите, как выглядят малыши

Новости Испании. Пять детенышей комодского дракона вылупились в зоопарке Испании. Рождение варанов стало первым для страны за десятилетие. Смотрительницу парка, которая почти круглосуточно оберегает новорожденных, уже прозвали матерью драконов. Пока варанов держат в изоляции, чтобы контролировать их развитие. Но позже выпустят в дикую среду.

Милагрос Робледо, сотрудница зоопарка:

Вараны комодо не появлялись в неволе в Испании последние десять лет. В Европе мы стали пятым парком, который этого добился. Комодских варанов осталось примерно 1,5 тысячи.

Сейчас детеныши весят около 100 граммов, но однажды они обзаведутся острыми зубами и достигнут 3 метров в длину. Тогда вес уже взрослых особей составит примерно 70 килограммов. Комодские драконы внесены в Красную книгу, поскольку их численность сократилась до критического уровня. Виной тому – потеря мест обитания.