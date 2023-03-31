Прямой эфир

Детёныши комодского дракона вылупились в испанском зоопарке. Посмотрите, как выглядят малыши

31 марта 2023 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Пять детенышей комодского дракона вылупились в зоопарке Испании. Рождение варанов стало первым для страны за десятилетие. Смотрительницу парка, которая почти круглосуточно оберегает новорожденных, уже прозвали матерью драконов. Пока варанов держат в изоляции, чтобы контролировать их развитие. Но позже выпустят в дикую среду.

Детёныши комодского дракона вылупились в испанском зоопарке. Посмотрите, как выглядят малыши-1

Милагрос Робледо, сотрудница зоопарка:
Вараны комодо не появлялись в неволе в Испании последние десять лет. В Европе мы стали пятым парком, который этого добился. Комодских варанов осталось примерно 1,5 тысячи.

Детёныши комодского дракона вылупились в испанском зоопарке. Посмотрите, как выглядят малыши-4

Сейчас детеныши весят около 100 граммов, но однажды они обзаведутся острыми зубами и достигнут 3 метров в длину. Тогда вес уже взрослых особей составит примерно 70 килограммов. Комодские драконы внесены в Красную книгу, поскольку их численность сократилась до критического уровня. Виной тому – потеря мест обитания.

Детёныши комодского дракона вылупились в испанском зоопарке. Посмотрите, как выглядят малыши-7

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Автомобили превращаются в обузу». Почему датчане массово пересаживаются на велосипеды?
31 марта 2023 14:12

«Автомобили превращаются в обузу». Почему датчане массово пересаживаются на велосипеды?

Российские военные нанесли удар по военной технике ВСУ в Херсонской области
31 марта 2023 11:08

Российские военные нанесли удар по военной технике ВСУ в Херсонской области

Что-то похожее есть и в США. Как звучит послание народу за рубежом?
31 марта 2023 08:00

Что-то похожее есть и в США. Как звучит послание народу за рубежом?