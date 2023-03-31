Собирает тысячи пластиковых бутылок в сутки! Вот как робот-акула очищает Темзу от пластика

Новости Великобритании. Робот-акула очищает воды Темзы от пластика. Устройство появилось в Британии совсем недавно, но уже успело принести пользу. В сутки робот способен собирать почти 23 тысячи пластиковых бутылок и до полутонны других отходов, рассказывают разработчики.

Кроме сбора мусора, плавучий аппарат собирает данные о качестве воды. Работает машина на электричестве. Без подзарядки робот может проходить около 5 километров. При этом во время работы устройство не шумит и не выбрасывает вредные вещества.

Новинка уже поступила в продажу. Ее стоимость достигает 24 тысяч долларов.