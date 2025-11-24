«Я иду победить!» Пообщались с суперфиналисткой 3 сезона «Есть девчонка одна» Людмилой Марковской

Александра Каштанова, ведущая: Как вы попали в проект? Откуда услышали о том, что начинается кастинг на шоу «Есть девчонка одна»?

Людмила Марковская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:

На работе позвонили, сказали: будем снимать визитку, не хочешь ли ты поучаствовать?

Я такой человек, если надо, то поучаствуем, сделаем. Визитку отсняли. Я уже и забыла, что мы что-то снимали куда-то. И мне с утра позвонили, говорят: вы прошли кастинг.

Александр Стасевич, ведущий:

Какой был настрой: я просто пойду, поучаствую или все-таки если я иду, то я иду победить?

Людмила Марковская:

Я иду победить, тем более есть такой шикарный приз, о котором мы узнали после. Поэтому я настраивалась на победу.

До сих пор я с большой теплотой вспоминаю этот проект. Понравилось, что тебя показывают с другой стороны. Потому что мы все ходим на работу, все приходим домой, все у нас ровно, стабильно. А тут два дня ты прожил какую-то другую жизнь для себя. Ты почувствовал себя звездой. Хоть это и очень волнительно, но камеры, ты настраиваешься, ты видишь группу, которая работает. Это очень интересный момент.

Плюс познакомилась с девчонками, которые такой же профессии, как и ты, что интересно, потому что мы все очень разные. Побольше бы таких проектов.