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«Я иду победить!» Пообщались с суперфиналисткой 3 сезона «Есть девчонка одна» Людмилой Марковской

24 ноября 2025 09:09
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Продолжаем знакомиться с финалистками третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь.

В студии программы «Новое утро» – Людмила Марковская.

Александра Каштанова, ведущая:
Как вы попали в проект? Откуда услышали о том, что начинается кастинг на шоу «Есть девчонка одна»?

«Я иду победить!» Пообщались с суперфиналисткой 3 сезона «Есть девчонка одна» Людмилой Марковской-2

Людмила Марковская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:
На работе позвонили, сказали: будем снимать визитку, не хочешь ли ты поучаствовать? 
Я такой человек, если надо, то поучаствуем, сделаем. Визитку отсняли. Я уже и забыла, что мы что-то снимали куда-то. И мне с утра позвонили, говорят: вы прошли кастинг.

Александр Стасевич, ведущий:
Какой был настрой: я просто пойду, поучаствую или все-таки если я иду, то я иду победить?

Людмила Марковская:
Я иду победить, тем более есть такой шикарный приз, о котором мы узнали после. Поэтому я настраивалась на победу.

До сих пор я с большой теплотой вспоминаю этот проект. Понравилось, что тебя показывают с другой стороны. Потому что мы все ходим на работу, все приходим домой, все у нас ровно, стабильно. А тут два дня ты прожил какую-то другую жизнь для себя. Ты почувствовал себя звездой. Хоть это и очень волнительно, но камеры, ты настраиваешься, ты видишь группу, которая работает. Это очень интересный момент.

Плюс познакомилась с девчонками, которые такой же профессии, как и ты, что интересно, потому что мы все очень разные. Побольше бы таких проектов.

«Я иду победить!» Пообщались с суперфиналисткой 3 сезона «Есть девчонка одна» Людмилой Марковской-4

Александра Каштанова:
Какую профессию вы представляете?

Людмила Марковская:
Я была на моменте этапов съемок официантом пятого разряда. Девять лет я проработала в одном месте официантом.

Сейчас работаю на другой должности, меня повысили, поэтому я теперь уже управляю людьми, которые со мной работают.

Подробности смотрите в видео и следите за финалом 3 сезона самого белорусского реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь.

# Телевидение # Интервью # Александра Каштанова # Александр Стасевич # Александр Меженный

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