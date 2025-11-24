«Я иду победить!» Пообщались с суперфиналисткой 3 сезона «Есть девчонка одна» Людмилой Марковской

Продолжаем знакомиться с финалистками третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь.
В студии программы «Новое утро» – Людмила Марковская.
Александра Каштанова, ведущая:
Как вы попали в проект? Откуда услышали о том, что начинается кастинг на шоу «Есть девчонка одна»?
Людмила Марковская, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:
На работе позвонили, сказали: будем снимать визитку, не хочешь ли ты поучаствовать?
Я такой человек, если надо, то поучаствуем, сделаем. Визитку отсняли. Я уже и забыла, что мы что-то снимали куда-то. И мне с утра позвонили, говорят: вы прошли кастинг.
Александр Стасевич, ведущий:
Какой был настрой: я просто пойду, поучаствую или все-таки если я иду, то я иду победить?
Людмила Марковская:
Я иду победить, тем более есть такой шикарный приз, о котором мы узнали после. Поэтому я настраивалась на победу.
До сих пор я с большой теплотой вспоминаю этот проект. Понравилось, что тебя показывают с другой стороны. Потому что мы все ходим на работу, все приходим домой, все у нас ровно, стабильно. А тут два дня ты прожил какую-то другую жизнь для себя. Ты почувствовал себя звездой. Хоть это и очень волнительно, но камеры, ты настраиваешься, ты видишь группу, которая работает. Это очень интересный момент.
Плюс познакомилась с девчонками, которые такой же профессии, как и ты, что интересно, потому что мы все очень разные. Побольше бы таких проектов.
Александра Каштанова:
Какую профессию вы представляете?
Людмила Марковская:
Я была на моменте этапов съемок официантом пятого разряда. Девять лет я проработала в одном месте официантом.
Сейчас работаю на другой должности, меня повысили, поэтому я теперь уже управляю людьми, которые со мной работают.
Подробности смотрите в видео и следите за финалом 3 сезона самого белорусского реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь.