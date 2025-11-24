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Взрывы прогремели в здании полиции в Пакистане – есть погибшие

24 ноября 2025 08:34
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Не менее трех человек погибли в результате взрывов в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывы прогремели в здании полиции в Пакистане – есть погибшие-2

Двое полицейских и шесть гражданских лиц госпитализированы с ранениями. Местные СМИ сообщают, что атака была совершена тремя террористами смертниками. По данным полиции, нападавшие открыли огонь, когда ворвались в штаб-квартиру полиции, а затем взорвали себя внутри комплекса. Это один из крупнейших терактов в Пешаваре за последние годы. 

Пока ни одна из боевых группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Подробности произошедшего уточняются.

# Теракт # Взрыв

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