Взрывы прогремели в здании полиции в Пакистане – есть погибшие

Не менее трех человек погибли в результате взрывов в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое полицейских и шесть гражданских лиц госпитализированы с ранениями. Местные СМИ сообщают, что атака была совершена тремя террористами смертниками. По данным полиции, нападавшие открыли огонь, когда ворвались в штаб-квартиру полиции, а затем взорвали себя внутри комплекса. Это один из крупнейших терактов в Пешаваре за последние годы.

Пока ни одна из боевых группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Подробности произошедшего уточняются.