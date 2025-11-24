56 % граждан Словении проголосовали против легализации эвтаназии в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Референдум, результаты которого будут иметь обязательную силу, состоялся накануне. По мнению словенцев, общество должно заботиться о больных, а не помогать им умирать.

Я проголосовал против, потому что считаю, что жизнь просто идет своим чередом, и нет нужды разбивать ее на части.

Алеш Примц, лидер движения «Против эвтаназии» (Словения):

Культура жизни победила культ смерти. Это стало посланием всему миру о том, что мы, словенцы, знаем, как облегчить страдания людей, не прибегая к смертельной дозе.

Напомним, в августе 2025 года парламент Словении одобрил закон, который позволял совершеннолетнему пациенту добровольно положить конец его жизни, если он испытывает невыносимую боль из-за серьезной неизлечимой болезни. Граждане посчитали документ нарушающим Конституцию, согласно которой человеческая жизнь неприкосновенна.

В сентябре активисты начали сбор подписей под требованием о проведении отдельного референдума по данному вопросу. Гражданская инициатива, возглавляемая правым политиком Алешем Примцем, смогла добиться всенародного голосования. Отметим, что эвтаназия сейчас легализована в таких странах ЕС, как Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Испания, Португалия и Австрия.