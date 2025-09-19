Андрей Лазуткин, политолог:

Единство – оно не делается административно. Или там, когда всех под одну гребенку расчесывают и говорят, что вот они едины. Этот же принцип работает и в странах исламских. Вот были страны, допустим, например, Сирия, где велась гражданская война против запрещенного Исламского государства. И там это как раз была попытка построить халифат — единое государство на принципах одной религии, одного унифицированного свода поведения. А страна была сложной, многонациональной, как лоскутное одеяло. Когда вы там пытаетесь вот такое единство под видом халифата организовать, вы получите только резню. И в Беларуси никогда не будет этого натягивания одной какой-то конфессии на всех остальных. Неважно, или идеи, или религии, или чего-то еще. Это же пыталась сделать межвоенная Польша. Мы все поляки, мы все католики. Кто против, тот заткнись. То есть, конечно, это привело к тому, что страна рухнула во время первого же дуновения ветра, когда началась война с Германией.

Поэтому это все чужие ошибки. Президент сказал, что мы не должны, конечно, за счет кого-то помогать какой-то конфессии. Понятно, что православие у нас ведущая, самая большая религия по численности, и это традиционная культура наша. И, безусловно, эти памятники. они будут восстанавливаться. Но что сегодня важнее? Закупки оружия, которые не звучали здесь? Да, но Россия нам помогает сегодня. То есть мы лишены того бремени, которое сегодня свалилось на поляков там и на прочих, на литовцев, которые сами себе его взяли и доводят Расходы до 5% ВВП. А мы почему не доводим? Потому что нам помогает Россия сегодня. У нас есть ядерное оружие. Будет еще орешник. Для нас это экономия средств. Но военных надо поддержать тогда материально. Дать им жилье, чтобы семьям было где жить. И чтобы там было что защищать в этой стране. Поэтому приоритет – да, он такой. Это оборона, но, скажем так, с элементами социальной политики.

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