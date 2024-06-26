Клишевич: в любом обществе в любой исторический период найдутся предатели

И сегодня у нас эти предатели тоже есть. Вот часть из них сегодня за пределами, часть в тюрьме, а часть мы ещё найдем. Потому что мы сегодня четко осознаем и даем себе отчёт о том, что эта нечисть, она будет с нами всегда. Нам нужно быть начеку. Потому что предателя, в отличие от психически больного, который там соответствующие действия террористического характера совершает, или маргинала, которого проще выявить, предателя выявить тяжелее всего. Он раскрывается при конкретных действиях.

Вот 2020 год – тоже ему спасибо. Мы таких выявили в разных структурах, в разных организациях, на разных уровнях. Они еще тоже эти люди есть. Но это мизер. Это мизер по сравнению с нормальным, здоровым нашим обществом. Так же, как и мизер по сравнению с героями, которые воевали за свободу нашей независимости. Просто цифры для сравнения. 30 тысяч предателей - полицаев, предателей и 370 тысяч партизан и 70 тысяч подпольщиков. Вот вам для сравнения. Количество тех, кто согласился предать за деньги, за нормальное сосуществование, за, образно говоря, гостиницы, зарплаты. Ассоциация сразу вам видно. И те 400 тысяч, 500 тысяч почти человек, которые ушли в леса в голоде, в холоде. Здесь, в Минске, еще хуже условия были, потому что скрыться было в городе значительно тяжелее. Ушли бороться за свою свободу, за свободу своей страны для того, чтобы мы жили. Поэтому никому, еще раз говорю, не позволено будет топтаться по памяти этих людей, отдавших свои жизни за нас с вами.



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