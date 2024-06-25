Рогозин: Лукашенко – очень сильный лидер, настоящий мужчина! И его очень уважают в России

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть схема, технология уничтожения страны, но, как оказалось, есть технология защиты страны. Ее, можно сказать, писали, в том числе и в Беларуси. Это жесткая реакция силовиков на все эти действия и жесткая и однозначная поддержка лидера. Президент Лукашенко ее продемонстрировал. Помните выход с автоматом? Как вы на это смотрели? Какая ваша реакция?

Дмитрий Рогозин, российский государственный деятель, сенатор:

Да молодец просто. Я не очень объективен. У меня субъективное отношение к Александру Григорьевичу. Я его люблю и уважаю. Но если говорить как государственник, как политик, я, конечно, посмотрел, он молодец просто. Он в каком-то смысле мне напомнил кадры с Сальвадором Альенде, который в условиях фашистского переворота с оружием в руках, с автоматом – последние фотографии его. Но если у Сальвадора Альенде все закончилось, к сожалению, печально, он погиб, то Александр Григорьевич показал, как надо себя вести в этой ситуации. Он не пошел на какие-то тупые переговоры, не стал заискивать.

Григорий Азаренок:

Меркель звонила, хотела посредничать, он трубку не взял.

Дмитрий Рогозин:

Да. Он мужчина просто. Он не просто правильный лидер, он мужчина. Наверняка, когда лидер долго работает во главе страны, кому-то что-то не нравится. Бывает такое, что что-то хочется свеженького, новенького. Но, объективно говоря, Лукашенко – очень сильный лидер, это правда. И он в России очень уважаемый.

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