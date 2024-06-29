Лебедева о союзе Беларуси и России: нас пытался поссорить Запад, но мы всё равно остаёмся семьёй

Григорий Азаренок, СТВ: Братство Беларусь-Россия, оно много где проявилось последние четыре года, после 2020-го, после 2022-го, оно, на самом деле, показало то, что закладывалось в 1994-м, 1995-м, 1996-м, несмотря на все потом пертурбации, которые были там в 2010-е показало, что реально, реально этот союз есть. И сегодня на форуме, пожалуйста, на 6 миллиардов российских рублей контрактов, товарооборот – 50 миллиардов долларов. Это уже серьезно. И это же вот то, что там сегодня заключали, то, о чем там сегодня говорили, это наши дороги, это наши там школы, больницы, сбыт наших товаров, зарплаты наших людей и так далее. Вот повседневная работа.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Собственно, Запад нас всегда пытался поссорить с Россией, и, безусловно, были такие моменты в нашей дружбе, в нашем братстве, да как угодно можно назвать, все равно мы являемся одной семьей. Но, несмотря на это, мы поняли, что друзья проявляются как раз таки в те моменты, когда наступает такая сложная ситуация. Пример у нас – 2020 год, это 2022, который ты назвал, после старта СВО. И нужно понимать, что все вот эти санкции, которые вводились Западом сначала против России, потом против Беларуси активно. Понятное дело, что мы все под санкциями, я имею в виду страны, находятся с 90-х годов, но в любом случае активные санкции как раз в этот период начали на нас накладывать. Ну и что? И что дальше? Кому от этого стало хуже? Ну вот серьезно, кому? Мы быстро перестроились, в этом наш большой плюс, потому что мы с Россией постоянно сотрудничали. Хорошие связи всегда были. Возможно, где-то они прохудились, но у нас был период, когда мы смогли все это наверстать. Мы поняли, что наше будущее зависит только от нас двоих. И никто больше не сможет нам помочь.

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