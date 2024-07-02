Орбан во время переговоров в Киеве предложил Зеленскому прекратить обстрелы

После принятия председательства в Евросоюзе Венгрия решила не откладывать на потом свои планы. Сегодня, 2 июля, премьер-министр Виктор Орбан совершил первую поездку в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отличие от западных коллег он обозначил своей главной целью не поставку очередного пакета военной помощи, а разрешение украинского конфликта и установление мира в регионе.

В своей речи глава венгерского кабмина не раз упоминал важность диалога между сторонами. Также он отметил, что постоянное увеличение поставок вооружений только усугубит ситуацию, и предложил прекратить обстрелы. Но говорить о мире Зеленский, судя по всему, был не намерен. Он всячески избегал этой темы, переводя разговор на двусторонние отношения. По окончанию встречи пресс-служба Орбана сообщила, что премьер подготовит доклад лидерам стран – участниц ЕС.