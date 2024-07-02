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Германия и Польша планируют увеличить военный контингент на восточном фланге НАТО

02 июля 2024 19:13
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Западные политики в попытке продемонстрировать собственную силу в очередной раз создают для граждан новые проблемы. Несмотря на рецессию в экономике и стагнацию промышленного производства, Германия и Польша намерены обсудить возможность усиления присутствия военного контингента НАТО на восточном фланге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта тема станет ключевой во время визита канцлера Шольца в Варшаву.

Германия и Польша планируют увеличить военный контингент на восточном фланге НАТО-1

Стороны даже не потрудились придумать весомые аргументы в пользу дальнейшей милитаризации. В ход пустили уже знакомые: о так называемой угрозе со стороны Беларуси и России. Берлин и Варшава также заявили, что намерены углублять сотрудничество на правительственном уровне для оказания военной помощи Украине, в том числе касающейся ремонта и обслуживания немецких танков. Ко всему прочему, польский премьер Дональд Туск отдельно отметил возможность присоединения к общеевропейской системе противовоздушной обороны «Небесный щит», которую в 2022 году предложила создать Германия.

# НАТО # Олаф Шольц

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