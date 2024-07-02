Западные политики в попытке продемонстрировать собственную силу в очередной раз создают для граждан новые проблемы. Несмотря на рецессию в экономике и стагнацию промышленного производства, Германия и Польша намерены обсудить возможность усиления присутствия военного контингента НАТО на восточном фланге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта тема станет ключевой во время визита канцлера Шольца в Варшаву.

Стороны даже не потрудились придумать весомые аргументы в пользу дальнейшей милитаризации. В ход пустили уже знакомые: о так называемой угрозе со стороны Беларуси и России. Берлин и Варшава также заявили, что намерены углублять сотрудничество на правительственном уровне для оказания военной помощи Украине, в том числе касающейся ремонта и обслуживания немецких танков. Ко всему прочему, польский премьер Дональд Туск отдельно отметил возможность присоединения к общеевропейской системе противовоздушной обороны «Небесный щит», которую в 2022 году предложила создать Германия.