Григорий Азаренок, СТВ: Александр Лукашенко говорил о нарастающем конфликте военных и политического руководства Украины. Сейчас об этом не говорит, не пишет только ленивый. Вот Батька это предсказал самый первый. И что можно сказать по поводу перспектив Украины? Сейчас идут сообщения, что взята Марьинка, это один из самых таких укрепов ВСУ. И новый закон в Раде о том, что они теперь будут забирать, грести в военкоматы хромых, косых, инвалидов, кастратов. Запрещен выезд из Украины. И тут стоит что сказать? Стоит сказать только: бегите, глупцы.

Андрей Лазуткин, политолог:

Я скажу кратко: у Зеленского, правда, вилка. То есть это выборы, на которые его толкают идти переизбираться. Или это может быть какой-то ограниченный военный переворот. Не обязательно Майдан, но какая-то силовая смена власти. Но ни один из вариантов не означает, что война на этом закончится. Все игроки, которые есть на этом поле, они все готовы дальше продолжать эту войну. Это главное условие, которое ставят американцы. Вопрос, как его продолжать. Вот они получили 120 миллиардов совокупно на контрнаступ, который был такой масштабной военной операцией. Сейчас им светит в лучшем случае миллиардов 30, то есть в 4 раза меньше. Вот на эти деньги они будут воевать в следующем году. Это война в обороне.

Вы Марьинку назвали. Понятно, что это укрепрайоны, которые два года штурмовали. Их сложно было взять. Но их возьмут, потому что идет планомерное уничтожение, как в Бахмуте артиллерией этих всех бетонных сооружений. Но так воевать можно... В лучшем случае дойти до линии Днепра. Это при том, что если фронт развалится, что будет военные какие-то факторы. Американцы тоже же не глупые люди. Они будут поставлять отдельные типы вооружений, какие-то ракеты, дальнобойные ПВО, чтобы все-таки фронт не развалился. Да. Не будет активных наступательных операций. Но я думаю, что без патронов их там тоже не оставят.

Григорий Азаренок:

Ну и плюс они всегда перебивают свои лютые здрады какой-нибудь медийной перамогай. Вот сейчас наскокнаступ на Феодосию, на порты.

Андрей Лазуткин

Они все время работают. Это где-то совпадает, где-то не совпадает. Но их задача – затягивать эту войну. Быстро там ничего не закончится. Судя по тому, что американцы вот это все планомерно организовывают, то есть они как минимум год готовятся воевать. Кто там будет наверху: Зеленский – не Зеленский, для нас уже это, скажем мягко, не дает какой-то возможности эту войну быстро закончить.

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