В Польше происходят массовые увольнения военных и силовиков

За 2023 год службу оставили около 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Тенденция с большой вероятностью сохранится и в 2024-м. Только в декабре почти 5 тысяч военных подали заявления об увольнении. Теряет сотрудников и польская полиция, которая уже испытывает кадровый голод. Причиной кризиса стало вето, наложенное президентом страны на закон о бюджете на будущий год. Проект предусматривал в том числе повышение зарплат силовикам.