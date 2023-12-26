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В Польше происходят массовые увольнения военных и силовиков

26 декабря 2023 19:15
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Новый военный антитренд набирает популярность в Польше. Люди массово увольняются из Вооруженных сил страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше происходят массовые увольнения военных и силовиков-1

За 2023 год службу оставили около 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Тенденция с большой вероятностью сохранится и в 2024-м. Только в декабре почти 5 тысяч военных подали заявления об увольнении. Теряет сотрудников и польская полиция, которая уже испытывает кадровый голод. Причиной кризиса стало вето, наложенное президентом страны на закон о бюджете на будущий год. Проект предусматривал в том числе повышение зарплат силовикам.

# Международная политика # Новости Польши

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