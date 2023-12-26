Залужный опроверг слова Зеленского о запросе ВСУ на мобилизацию 500 тысяч человек

В эфире канала «Рада» главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с опровержением слов украинского лидера Владимира Зеленского о том, что военное командование якобы сделало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости.

«Военное командование никакого запроса не делало...», – прокомментировал слова президента Залужный.



Ранее эту цифру упоминал на пресс-конференции 19 декабря Зеленский, рассказывая о новой крупномасштабной мобилизации. Залужный подтвердил, что ВСУ нужны люди для восполнения нехватки и формирования новой воинской части, но не стал называть конкретные цифры, сославшись на государственную тайну.

СМИ отметили нарастающую конфронтацию между Зеленским и Залужным. В своем интервью The Sun Зеленский назвал попытки военных заниматься политикой ошибкой, что СМИ расценили как признание конфликта между ними.