Израиль назвал три условия мира с Палестиной

Премьер Израиля назвал три условия мира с Палестиной. Это уничтожение группировки ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация палестинского общества, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

За сутки армия обороны еврейского государства атаковала свыше 100 объектов в регионе. Под огнем снова город Хан-Юнис. Он остается зоной боевых действий, несмотря на режим прекращения огня, который действовал в центральной провинции Газы несколько часов. Утром израильские ВВС нанесли удар по крупнейшей местной больнице и жилым кварталам. Число жертв за время конфликта приближается к 23 тысячам.