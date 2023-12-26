Прямой эфир

Израиль назвал три условия мира с Палестиной

26 декабря 2023 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер Израиля назвал три условия мира с Палестиной. Это уничтожение группировки ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация палестинского общества, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Израиль назвал три условия мира с Палестиной-1

За сутки армия обороны еврейского государства атаковала свыше 100 объектов в регионе. Под огнем снова город Хан-Юнис. Он остается зоной боевых действий, несмотря на режим прекращения огня, который действовал в центральной провинции Газы несколько часов. Утром израильские ВВС нанесли удар по крупнейшей местной больнице и жилым кварталам. Число жертв за время конфликта приближается к 23 тысячам.

# Палестина-Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Залужный опроверг слова Зеленского о запросе ВСУ на мобилизацию 500 тысяч человек
26 декабря 2023 17:47

Залужный опроверг слова Зеленского о запросе ВСУ на мобилизацию 500 тысяч человек

В Раде Украины решили усилить мобилизацию за счет инвалидов
26 декабря 2023 14:40

В Раде Украины решили усилить мобилизацию за счет инвалидов

Do Rzeczy: Украина находится в одном шаге от своего краха
26 декабря 2023 14:07

Do Rzeczy: Украина находится в одном шаге от своего краха