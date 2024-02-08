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Муковозчик: всего лишь снял видос! А за лёгким движением пальца стоят серьёзные сроки. Я бы расстрел вернул

08 февраля 2024 20:05
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочую поездку Лукашенко в Ташкент, сотрудничество Беларуси и Узбекистана, интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и вопли врагов народа. В гостях политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Григорий Азаренок, СТВ:
Вчера такое гаденькое событие экстремистское – портал подлый, мерзкий... Председатель ЦИК Игорь Васильевич Карпенко проводил встречу с профсоюзными активистами, избирателями. Ну и кто-то взял, записал и отправил. Вот это вроде как мелкая гадость. Хорошая очень речь. Я прочитал – вполне себе прекрасная и так далее. Ну вот эта мелкая… Она мне покоя не дает. Он один там такой сидит или они группой пришли диверсию устроить? Или как?

Муковозчик: всего лишь снял видос! А за лёгким движением пальца стоят серьёзные сроки. Я бы расстрел вернул-1

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Я думаю, он один там такой сидел. У меня такая же история была в Жодино. Я приехал в Жодино, выступил там перед активом. Там действительно собрали актив, там действительно сидели прекрасные люди. Но через день фотографии оттуда ушли, были слиты с пометкой, что люди выходили оттуда мокрые. Спины были мокрые от пота. Муковозчик там нагнал страх. Так это, вообще говоря, мне в плюс – реклама в чистом виде. Но да, там сидел засланный казачок, сидела какая-то продажная тварь. Я тоже не очень понимаю, зачем люди посылают все это мотолькам, «зеркалам» и прочим инфопомойкам.

Григорий Азаренок:
Мы просто напомним, что в Библии даже сказано, что все тайное становится явным. А за сотрудничество с экстремистами такие сроки, что вы охренеете.

Андрей Муковозчик:
Но люди пока этого не понимают. А ведь история, между прочим… Эти же люди клянут 30-е годы прошлого столетия. Говорят про крывавы рэжым, сталинский террор и все такое. Подождите, а снимать военную технику и отправлять это врагу – это называется шпионаж. И в те годы за это просто прислоняли к стеночке и стреляли. Другое дело, в те годы это гораздо сложнее было сделать. А сейчас типа: я всего лишь снял видос, я всего лишь отправил его туда. Люди потеряли моральные ориентиры (некоторые, по крайней мере) и не понимают, что за этим действием, за легким движением большого пальца стоят серьезные сроки. А я бы расстрел еще вернул. Две-три показательных казни просто для того, чтобы люди поняли, что этого делать нельзя. Ну нельзя это делать!

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Муковозчик

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