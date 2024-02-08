Муковозчик: всего лишь снял видос! А за лёгким движением пальца стоят серьёзные сроки. Я бы расстрел вернул

Григорий Азаренок, СТВ: Вчера такое гаденькое событие экстремистское – портал подлый, мерзкий... Председатель ЦИК Игорь Васильевич Карпенко проводил встречу с профсоюзными активистами, избирателями. Ну и кто-то взял, записал и отправил. Вот это вроде как мелкая гадость. Хорошая очень речь. Я прочитал – вполне себе прекрасная и так далее. Ну вот эта мелкая… Она мне покоя не дает. Он один там такой сидит или они группой пришли диверсию устроить? Или как?

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Я думаю, он один там такой сидел. У меня такая же история была в Жодино. Я приехал в Жодино, выступил там перед активом. Там действительно собрали актив, там действительно сидели прекрасные люди. Но через день фотографии оттуда ушли, были слиты с пометкой, что люди выходили оттуда мокрые. Спины были мокрые от пота. Муковозчик там нагнал страх. Так это, вообще говоря, мне в плюс – реклама в чистом виде. Но да, там сидел засланный казачок, сидела какая-то продажная тварь. Я тоже не очень понимаю, зачем люди посылают все это мотолькам, «зеркалам» и прочим инфопомойкам.

Григорий Азаренок:

Мы просто напомним, что в Библии даже сказано, что все тайное становится явным. А за сотрудничество с экстремистами такие сроки, что вы охренеете.

Андрей Муковозчик:

Но люди пока этого не понимают. А ведь история, между прочим… Эти же люди клянут 30-е годы прошлого столетия. Говорят про крывавы рэжым, сталинский террор и все такое. Подождите, а снимать военную технику и отправлять это врагу – это называется шпионаж. И в те годы за это просто прислоняли к стеночке и стреляли. Другое дело, в те годы это гораздо сложнее было сделать. А сейчас типа: я всего лишь снял видос, я всего лишь отправил его туда. Люди потеряли моральные ориентиры (некоторые, по крайней мере) и не понимают, что за этим действием, за легким движением большого пальца стоят серьезные сроки. А я бы расстрел еще вернул. Две-три показательных казни просто для того, чтобы люди поняли, что этого делать нельзя. Ну нельзя это делать!

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