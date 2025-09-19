В Аргентине прошла крупная акция протеста

В Аргентине прошла одна из самых масштабных антиправительственных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки тысяч человек вышли на улицы столицы, протестуя из-за мер жесткой экономии.
Сотни бездомных провели протест у мэрии Парижа, требуя жильё.
Причиной волнений стало решение властей сократить финансирование здравоохранения и системы образования. Меры жесткой экономии подвергаются все большей критике, а популярность руководства страны падает. Организаторы протестов считают, что нынешняя экономическая политика привела к сокращению рабочих мест, спаду производства и снижению покупательной способности трудящихся.