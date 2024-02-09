Президент Беларуси поздравил председателя КНР с Праздником Весны

Новые направления в контексте становления Беларуси как важной инвестиционной площадки готова предложить наша страна Китаю. Это отметил Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Праздника Весны, с которым приходит Новый год по лунному календарю, председателю КНР Си Цзиньпину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ушедший год стал важной вехой в углублении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая. Минск и Пекин вышли на еще более высокий уровень политического доверия и координации международной деятельности, расширили масштабы многовекторного сотрудничества. Начинается очередной период в укреплении отношений между нашими государствами, который будет наполнен яркими событиями и свершениями. Уверен, что в 2024 году мы усилим технологическую и инвестиционную кооперацию, успешно проведем Год сотрудничества в области технологий и инноваций, обогатим гуманитарное взаимодействие. Одним из ключевых заделов на будущее станет утверждение плана развития прикладного белорусско-китайского сотрудничества до 2030 года в рамках нашей с Вами договоренности. Мы готовы предложить ряд новых направлений в контексте становления Беларуси как важной инвестиционной площадки КНР в регионе.