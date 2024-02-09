В Великобритании тысячи врачей вышли на акции протеста

Младшие доктора начали бастовать в Великобритании. На акции протеста вышли тысячи врачей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Британская медицинская ассоциация анонсировала проведение масштабных митингов. Планируется, что на следующие манифестации должно выйти около 50 тысяч работников здравоохранения. Протестующие недовольны низкими зарплатами, большим количеством переработок и плохими условиями труда. Но власти не хотят выполнять все озвученные требования.

Министр здравоохранения страны заявил, что протестующие не готовы вести себя разумно, а правительство не смогло одобрить поправки для повышения зарплаты. Из-за таких решений сотни больниц по всей стране не могут нормально принимать пациентов.