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В Великобритании тысячи врачей вышли на акции протеста

09 февраля 2024 19:15
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Младшие доктора начали бастовать в Великобритании. На акции протеста вышли тысячи врачей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании тысячи врачей вышли на акции протеста-1

Ранее Британская медицинская ассоциация анонсировала проведение масштабных митингов. Планируется, что на следующие манифестации должно выйти около 50 тысяч работников здравоохранения. Протестующие недовольны низкими зарплатами, большим количеством переработок и плохими условиями труда. Но власти не хотят выполнять все озвученные требования.

Министр здравоохранения страны заявил, что протестующие не готовы вести себя разумно, а правительство не смогло одобрить поправки для повышения зарплаты. Из-за таких решений сотни больниц по всей стране не могут нормально принимать пациентов.

# Акции протеста # Новости Великобритании

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