Борисовский социальный пансионат «Юзефово» получил новый специализированный микроавтобус

Транспорт оборудован автоматическим подъемником для перевозки инвалидов-колясочников. Это облегчит доставку маломобильных постояльцев в медучреждения, а также на досуговые мероприятия, которые проводятся в райцентре. Кроме этого, теперь чаще можно будет проводить выездные экскурсии по достопримечательностям региона.

Вера Дивина, директор Борисовского социального пансионата «Юзефово»:

Мы давно планировали приобретение автобуса. Благодаря нашему руководству в этом году наша мечта осуществилась. Так как у нас был автомобиль уже со 100-процентным износом, старый. Вот в этом году нам приобрели новый автомобиль. Полностью обновлена система безопасности. То есть микроавтобус не поедет, не двинется с места, не заводится, если где-то чуть-чуть приоткрыта дверь, если машина не поставлена на ручник. Все приспособлено для инвалидов.

В пансионате проживают 40 человек, в том числе 14 колясочников. В 2024 году обновили мебель, теперь в планах – провести косметический ремонт в комнатах для постояльцев.