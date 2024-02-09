Лазуткин: в странах Востока сильная власть – это всё. Посмотрите, как наши лидеры классно работают друг с другом

Андрей Лазуткин, политолог:

Здесь идет такая декларация: смотрите, как мы классно работаем друг с другом. Вот есть два президента, которые друг друга уважают, любят, называют «брат». Мы это слышали. То есть это игра на внутреннюю аудиторию. Не на белорусскую, больше на узбекскую. То есть сильная власть на Востоке – это все. Это то, что гарантирует существование государства. Если у вас нет сильной власти, у вас слабый лидер. Ну, поздравляю. Например, Кыргызстан, где там было 4 цветные революции: успешные-неуспешные. Как их оценивать. А Узбекистан – это другой случай. Там тоже были определенные события, которые Запад пытался использовать. Страну закрывали, была блокада жесткая. Не так давно все это было. Ну вот они выстояли под санкциями чудовищными. И вот это та цена суверенитета, которую сегодня платим мы, например, или Россия. Они попали под санкции гораздо сильнее, жестче, чем Беларусь за все наши...

Григорий Азаренок, СТВ:

Знаменитые события в Андижане, путч. Каримов очень жестко его подавил.

Андрей Лазуткин:

Вот эти исламистские группировки – это бич всей Средней Азии. Американцы, где могут, конечно, поддерживают такие настроения. Там это в сепаратизм выливается, в конфликт на этнической почве. И те, кто смог выстоять и подавить эти все вопросы, вот сегодня, да, отлично себя чувствуют. Кто не смог, тот слабый президент оказался. На Востоке слабость тоже не прощают. Поэтому сегодня такая мирная жизнь и вопросы продовольствия, медицины, еще чего-то обсуждалось. Это результат той цепочки принятых решений, который в том числе делал Каримов. За что его наш Президент очень уважал в свое время.

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