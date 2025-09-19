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Озимые зерновые посеяны на четверти от запланированных площадей

19 сентября 2025 06:43
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Трудиться в полях продолжают наши аграрии. Обмолот зерновых и зернобобовых культур, рапса на финише. В разгаре уборка сахарной свеклы, картофеля, овощей, кукурузы на силос, сев озимых зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегическая задача – успеть все сделать вовремя и главное – качественно.

Озимые зерновые посеяны на четверти от запланированных площадей-2

Озимые зерновые уже посеяны на четверти от запланированных площадей. Почвы и климатические условия в регионах неодинаковые. Поэтому и сроки немного разные. По оценкам Минсельхозпрода, в Витебской и Могилевской областях эту работу надо завершить до 25 сентября, в Минской и Гродненской – до конца месяца, в Гомельском и Брестском регионах – до 5 октября.

# Уборочная кампания

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