Озимые зерновые посеяны на четверти от запланированных площадей

Трудиться в полях продолжают наши аграрии. Обмолот зерновых и зернобобовых культур, рапса на финише. В разгаре уборка сахарной свеклы, картофеля, овощей, кукурузы на силос, сев озимых зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегическая задача – успеть все сделать вовремя и главное – качественно.

Озимые зерновые уже посеяны на четверти от запланированных площадей. Почвы и климатические условия в регионах неодинаковые. Поэтому и сроки немного разные. По оценкам Минсельхозпрода, в Витебской и Могилевской областях эту работу надо завершить до 25 сентября, в Минской и Гродненской – до конца месяца, в Гомельском и Брестском регионах – до 5 октября.