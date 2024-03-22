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В Ванкувере прошёл марш в поддержку переговоров о прекращении огня в секторе Газа

22 марта 2024 20:13
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В Канаде звучат призывы к миру на Ближнем Востоке. Марш против лицемерия руководства Соединенных Штатов и в поддержку переговоров о прекращении огня в секторе Газа прошли в Ванкувере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ванкувере прошёл марш в поддержку переговоров о прекращении огня в секторе Газа-1

Активисты осудили американскую помощь Израилю. По словам протестующих, США выступают за диалог сторон палестино-израильского конфликта только на словах. На деле предоставляют оружие и полную политическую поддержку еврейскому государству.

В Ванкувере прошёл марш в поддержку переговоров о прекращении огня в секторе Газа-4

Джанин Соланки, участница акции протеста (Канада):
У них такое лицемерие, когда они говорят о демократии. Люди в США сталкиваются с голодом, отсутствием здравоохранения, однако правительство Штатов тратит деньги не на собственных граждан, а на уничтожение палестинского населения в секторе Газа.

Количество жертв на Ближнем Востоке приближается к 32 тысячам. Боевые действия там продолжаются с 7 октября 2023 года.

# Акции протеста

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