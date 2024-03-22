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Сотрудники магазинов Мадрида устроили самую массовую забастовку за последние несколько лет

22 марта 2024 20:11
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В Испании центром демонстраций стал Мадрид. Сотрудники магазинов устроили самую массовую забастовку за последние несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники магазинов Мадрида устроили самую массовую забастовку за последние несколько лет-1

И хотя эти люди – представители разных брендов, сегодня их объединили общие претензии к владельцам магазинов. После пандемии прибыль управляющих компаний выросла в несколько раз, но все сверхдоходы пошли в карманы владельцев, рассказывают активисты. Сами продавцы не увидели ни премий, ни других бонусов от руководства. Вместе с тем именно от них зависит итоговая выручка магазина.

Сотрудники магазинов Мадрида устроили самую массовую забастовку за последние несколько лет-4

Мы хотим получать преимущества, ради которых наши сотрудники так усердно трудятся. Мы каждый день вносим свой вклад, но не видим ничего в ответ.

Сотрудники магазинов Мадрида устроили самую массовую забастовку за последние несколько лет-7

Профсоюзы требуют бонусов для сотрудников. Это могут быть премии или дополнительные выходные. Отдельных выплат для себя ждут и те, кто работают в одной компании более четырех лет.

Аналогичные протесты прошли в семи городах Испании. Однако диалог между демонстрантами и руководством компаний так и не случился. Более того, последние отказались от каких-либо комментариев.

# Акции протеста # Новости Испании

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