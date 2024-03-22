Международная финансовая помощь Украине с начала года составила 10% от ее потребностей

Запад потерял интерес к украинскому конфликту. Это были вынуждены признать в самом Киеве. Международная финансовая помощь стране с начала года составила только 10 % от ее потребностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация очень плохая – заявляют в украинской столице. Там уверяют, что государство, которое так любит называть себя «незалежным», не выживет без дополнительных средств. Так Киев снова намекает европейским партнерам на очередной транш. Однако союзники сами не могут собрать необходимую сумму даже на собственные военные нужды. ЕС принял решение увеличить расходы на оборону. Правда, денег на это пока нет. Но политики надеются найти средства до лета.