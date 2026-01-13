Лазуткин о причине бешенства США по всем фронтам: у Трампушки середина срока

Григорий Азаренок, СТВ:

Запад пошел в атаку, что ж бешенство такое по всем фронтам? Гренландия – это их там семейные разборки. Но Венесуэла, Иран…

Андрей Лазуткин, политолог:

У Трампушки уже середина срока. Два годика еще осталось. И за это время они попытаются не просто все сломать. Трамп про некие сделки. Потому что ты президентом побыл, ты потом уйдешь, а вот твоя семья, твои многочисленные дети, внуки – они будут кормиться с того, что ты им обеспечил.

Потому что Венесуэла – это перекачка нефти на годы вперед. Куба – тоже можно пофантазировать, что они будут делать. Иран – там вопросы логистики, транзита, там сделка с арабами огромная, да, которая касалась там сектора Газа, застройки. И вот это все будет кормить семью Трампа долгие годы.

Поэтому до конца срока президентства он еще пытается там Гренландию застолбить. Семья Трампа все это пытаются сделать под себя. А сделки заключаются самые хорошие на фоне хаоса, на фоне ударов, на фоне ультиматумов. И вот он использует те рычаги, которые ему упали в руки, когда он стал президентом, чтобы все это перевести в такую коммерцию и под себя загрести все эти потоки.

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