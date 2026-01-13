Протесты в Иране, искусственно раздутые из-за рубежа, переросли в прямую провокацию против международной стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но народ не был сломлен. Накануне десятки тысяч жителей страны вышли на общенациональные митинги в поддержку правительства. В то же время в Тегеране созданы специальные суды для рассмотрения дел задержанных организаторов погромов и террористов.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

Мы подчеркиваем, что суверенитет государств является основополагающим принципом международного права. Все вопросы не будут решаться иначе, как путем внутреннего обсуждения и диалога, и ни одна из сторон не имеет права вмешиваться и определять путь какого-либо другого государства.

Для пресечения внешнего управления власти были вынуждены ограничить работу мобильной связи и интернета. Выяснилось, что для координации боевиков в страну заблаговременно контрабандой ввозились спутниковые терминалы Starlink. Сейчас порядок в государстве удалось частично восстановить. Как признак стабилизации обстановки – в Иране постепенно возобновляют работу международной телефонной связи. Однако такой сценарий явно не радует западных политиков. Дональд Трамп буквально час назад написал гневный пост в своих соцсетях, где сообщил об отмене всех встреч с иранскими официальными лицами и призвал к захвату госучреждений.

Американский президент несет чушь. Он хочет разжечь конфликт в мусульманских странах, чтобы мы истребляли друг друга. Запад хочет, чтобы между нами разразилась большая война. Не сумев расколоть страну изнутри, Вашингтон объявил экономическую войну Тегерану. Белый дом ввел 25-процентную пошлину на любые сделки с США для стран, торгующих с Ираном. Параллельно Штаты готовят силовой сценарий, о чем говорит резко возросшее в последние дни количество заказанного Пентагоном фастфуда. Этот феномен эксперты обозвали «Индексом пиццы». Он повышается в период круглосуточной работы военного ведомства США, когда его сотрудники готовят крупные боевые операции. Так, СМИ сообщают о наращивании активности на американской военной базе в Катаре. При этом Госдеп, действуя по лекалам цветных революций, призывает граждан США покинуть Иран, создавая предлог для дальнейшей эскалации.