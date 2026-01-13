Ядовитое небо – Варшава входит в десятку самых токсичных столиц мира

Пока одни страны Евросоюза утопают в протестах, другие – в снегах, в Польше иная проблема государственной важности – смог. Варшава, по версии швейцарских экспертов, входит в десятку самых токсичных столиц мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако вместо реальных решений, власти предлагают жителям терпеливо задыхаться в собственных домах. Корень проблем видят в автомобилистах, хотя смоговый пик пришелся на праздничные дни, когда машин на дорогах почти не было. Абсурдные обвинения спровоцировали протесты против инициативы «Зона чистого транспорта».

В рамках этой программы владельцы подержанных авто должны платить за въезд в некоторые города Польши. Но инициатива не помогла спасти страну от экологического коллапса. Дело в том, что причина вовсе не в старых машинах. Всему виной – зависимость Польши от дешевого угля, которым отапливаются миллионы домов. Так, вместо модернизации энергетической системы, Варшава решила приложить подорожник к проблеме и нажиться через очередную зеленую инициативу.