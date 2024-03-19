Лазуткин: если у США будет выбор – строить миссию на Марс или заработать на конфликте в Украине, они выберут второе

Андрей Лазуткин, политолог:

Понятно, что, наверное, США себе могут позволить – это все равно самая богатая страна в мире – дорогую космическую программу. Посмотрите, откуда возникает там тот же Илон Маск, там и прочее все. Вот те же американские шаттлы, например. Они же от них отказались. Это дорого. То есть у нас «Буран» как бы развалился – проект. А они сказали, что, знаете, вот мы посчитали себестоимость, нам дешевле летать на российских ракетах. И до сих пор на них летают. Как эта Трейси Дайсон и все эти наши друзья американские... Это дешевле. То есть американцы, даже имея больше денег, чем мы, ищут более дешевые способы освоения космоса и пытаются на этом еще зарабатывать. Там, пожалуйста, спутниковая связь, продажа снимков, там все остальное – навигацию определенную.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну, Starlink вполне себе не только зарабатывает, но и в военных целях работает против России.

Андрей Лазуткин:

Если у Starlink будет альтернатива – построить миссию на Марс, которая не понятно – долетит, окупится или не окупится. Или заработать на убийстве граждан Украины. Почему бы не заработать на украинских конфликтах? Через год им лучше заработать, чем через 15 лет. Потому что вот так устроена рыночная экономика. Поэтому в США однозначно такой миссии не будет. А у нас может не быть ресурсов, если американцы нам заблокируют ходы где-то в Африке. Или, может быть, нам устроят какую-то там смуту, гражданскую войну, я не знаю что. Вот так они сегодня действуют.



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