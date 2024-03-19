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Польские фермеры заблокировали границу с Германией

19 марта 2024 13:34
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Польские фермеры снова заблокировали границу с Германией. На этот раз они парализовали работу двух пунктов пропуска – в Слубице и Губине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры заблокировали границу с Германией-1

Подобная акция была в конце февраля. С того момента польский аграрный вопрос так и остается без решения. Правительство Туска все время устраивает переговоры с профсоюзами, обещает ограничить поставки украинской сельхозпродукции и решить проблемы с кризисом в секторе. Но все это не приводит ни к какому результату. На этом фоне фермеры анонсировали на завтра новые масштабные акции протеста.

# Акции протеста # Новости Польши

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