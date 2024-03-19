Польские фермеры заблокировали границу с Германией

Польские фермеры снова заблокировали границу с Германией. На этот раз они парализовали работу двух пунктов пропуска – в Слубице и Губине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобная акция была в конце февраля. С того момента польский аграрный вопрос так и остается без решения. Правительство Туска все время устраивает переговоры с профсоюзами, обещает ограничить поставки украинской сельхозпродукции и решить проблемы с кризисом в секторе. Но все это не приводит ни к какому результату. На этом фоне фермеры анонсировали на завтра новые масштабные акции протеста.